Ohnehin will der deutsche Sportwagenhersteller mit Partnern eine eigene Batteriezellfertigung aufbauen. Nach früheren Angaben will Porsche in den kommenden Jahren eine Produktion mit einer Zellkapazität von 10 bis 20 Gigawattstunden pro Jahr aufbauen. Das würde rechnerisch für 200.000 Autos mit einer Batteriekapazität von 100 Kilowattstunden reichen. Porsche werde 2023 rund 320.000 Autos verkaufen, der Großteil davon seien aber noch Verbrenner.



Für 20 Gigawattstunden seien Investitionen von 2 bis 3 Milliarden Euro nötig, hieß es. Dafür will Porsche Partner suchen. Wo eine solche Zellfertigung entstehen soll, ist noch unklar. Porsche will auch mit der Batteriegesellschaft des Mutterkonzerns Volkswagen, PowerCo, zusammenarbeiten.