Palfinger sieht aktuell vor allem im Segment der Hubarbeitsbühnen hohes Wachstumspotenzial. „Durch fortschreitende Digitalisierung, Elektrifizierung und den Einsatz leistungsstarker Materialien eröffnen sich uns mit Hubarbeitsbühnen langfristig attraktive Marktchancen. Neben dem Ladekran, unserem Stammprodukt, werden wir diese Produktlinie konsequent weiterentwickeln“, so Gerhard Sturm, SVP Global Sales & Service bei Palfinger. „Mit dem Standort Himberg kommen wir der optimalen Verfügbarkeit unserer Serviceleistungen ein bedeutendes Stück näher! In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb sind wir damit bestmöglich aufgestellt, den Markt in Österreich zu bedienen.“

Lesetipp: Palfinger an Windparkprojekt in Taiwan beteiligt

Ende 2023 wechselte die Niederlassung von Münchendorf nach Himberg. Der neue Standort bietet mit rund 700 m² Werkstattfläche und einem 1.000 m² großen Prüfplatz noch mehr Fläche und damit optimale Voraussetzungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten auf höchstem Niveau. Eine Aufstockung des Teams am Standort ist bereits geplant. Palfinger bietet in Himberg eine breite Palette an Dienstleistungen an: so etwa die Prüfung, Wartung und Servicierung von Hubarbeitsbühnen und Ladebordwänden. Darüber hinaus ist in Himberg die Umrüstung von Neugeräten, die Aufbereitung von Gebrauchtgeräten sowie die Nachrüstung von Zubehör möglich. Die umfassenden Angebote des Standortes Himberg, darunter ein mobiler Service, reduzieren potenzielle Standzeiten.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei ein umfassender Ersatzteil- sowie ein optionaler Hol- und Bringservice. „Das engmaschige Servicenetzwerk ist eine der absoluten Stärken von Palfinger“, hält Norbert Karrer, VP Sales & Service EMEA Distribution, fest und fährt fort: „Mit dem Standort Himberg rücken wir noch näher an unsere Kunden im Großraum Wien. Das zeigt auch dieses Event, denn eine Eröffnung wie heute bietet die Chance zum persönlichen Austausch mit unseren Partnern und Kunden, die unsere Produkte tagtäglich im Einsatz erleben“.