Mit dem Engagement bei Großprojekten wie dem Windpark Hai Long trägt Palfinger zur globalen Energiewende bei und baut seine lokale Präsenz als internationales Technologieunternehmen weiter aus. Das 2023 eröffnete Büro in Taiwan stellt als Partner vor Ort das bestmögliche Servicenetzwerk sicher. Unterstützt wird es vom Palfinger Office in Singapur - einem Hub für Windenergie im asiatisch-pazifischen Raum.

„Die hervorragende Leistung des Standorts in Taiwan zeigt, dass Palfinger als Partner für Großprojekte wie dieses geschätzt wird“, sagt Alexander Lee, Sales Director APAC bei Palfinger Marine. „Wir freuen uns darauf, unser Partnernetzwerk in Taiwan noch weiter auszubauen – das nächste Großprojekt ist bereits in Planung.“