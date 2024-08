Das aus dem LTC-Verfahren gewonnene Synthesegas hat die chemische Zusammensetzung CH4, gleich wie Methan, und beinhaltet somit Kohlenstoff. Dieser Kohlenstoff kann durch Evercrafts zweite, bereits im Einsatz befindliche Technologie, die Advanced Carbon Absorption, zu Carbonprodukten weiterverarbeitet werden. „Kohlenstoff ist Ausgangsmaterial für hochwertige Carbonprodukte, wie sie beispielsweise in der Raumfahrt schon lange zum Einsatz kommen. Sie können aber auch als Beimischprodukt in der energieintensiven Betonherstellung oder als Alternative für Lithium in der Autobatterieherstellung genutzt werden. Ganz nebenbei, quasi als Abfallprodukt, erzeugen wir Wasserstoff und damit einen weiteren umweltfreundlichen Energieträger. So schließen wir den Kreislauf“, unterstreicht Wagner.



In einer Demoanlage konnte Evercraft, das zusätzlich im regen Austausch mit der Universität St. Andrews in Schottland steht, einige wichtige Erkenntnisse über die Praxistauglichkeit der von Manfred Lenzi und der Agency for Green Technologies weiterentwickelten Technologie gewinnen.