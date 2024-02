Die neue Referenzanlage in Oberösterreich ist in sich geschlossen und nutzt Abfallstoffe, stimmt das?

Wagner: Genau, wir betreiben einen vollständig geschlossenen Kreislauf. In dieser Anlage läuft eine Biogasanlage. Dieses CO2 muss normalerweise in die Atmosphäre abgegeben werden. Wir schließen uns jedoch an diese Anlage an, leiten das CO2 in unsere ACA-Anlage und spalten es auf. So bewegen wir uns in Richtung CO2-Neutralität. Die Biogasanlage selbst ist bereits CO2-neutral, aber indem wir das entstehende CO2 sinnvoll nutzen, erhöhen wir ihren Wert. Das ist ein Referenzprojekt für viele Biogasanlagen.

Und wie sieht die Zukunftsvision aus? Können Sie sich an jede industrielle Anlage anschließen?

Wagner: Ja, das ist unsere Vision. Ein großer Vorteil unserer Technologie ist, dass wir keine zusätzlichen Flächen benötigen, da industrielle Betriebe bereits über ausreichend Platz verfügen. Unsere Technologie kann in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt werden, ohne in Konkurrenz zu stehen. Das ist ein entscheidender Vorteil.

Gibt es bereits Kontakt zu Industrieunternehmen, die Interesse an Ihrer Technologie haben?

Wagner: Ja, wir haben bereits Kontakt zu Unternehmen aus dem Bereich Photovoltaik, Batterieherstellung und Reifenherstellung. Diese Unternehmen sehen auch das Potenzial unserer Carbon-Nano-Tubes, um ihre Materialien zu verbessern und zu stärken.