Der Wälzlagerhersteller NKE Austria GmbH geht eine strategische Partnerschaft mit der Kugler Bimetal SA ein, einem Schweizer Produzenten von bimetallischen Komponenten und tribologischen Veredelungen. „In Rahmen dieser strategischen Partnerschaft werden NKE und Kugler in der Entwicklung und Herstellung von Komplettlösungen für den Windenergiemarkt zusammenarbeiten“, sagt Matthias Ortner, Geschäftsführer von NKE in Steyr. Ziel sei es, gemeinsam das "beste Angebot" für die zunehmend anspruchsvollen Lagerlösungen in diesem Segment anbieten zu können.

Die Kugler Bimetal mit Sitz in Le Lignon, Genf, ist auf die Lösung von Reibungsproblemen spezialisiert. Die hohen Anforderungen an Komponenten in der Windkraft, aber auch in der Luftfahrt, im Transportsektor oder bei hydraulischen Antrieben sind das Metier des Schweizer Unternehmens. In einem von Kugler selbst entwickelten speziellen Verfahren werden zum Beispiel Stahlteile mit der Kugler-Tokat-Blei- und Bleifreibronze beschichtet, so dass sie hohen Belastungen standhalten.