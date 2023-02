Für 2023 strebt die gesamte Fersa Gruppe einen Umsatz von 200 Millionen Euro an. „Speziell bei NKE sehen wir eine spannende Phase extrem hohen Wachstums vor uns“, sagt Ortner. Um dem nachzukommen, sind mitunter eine neue Fertigungslinie in Steyr mit einem hohen Grad an Automatisierung und Investitionen in Forschung und Entwicklung geplant. Möglicherweise soll es auch ein bauliche Erweiterung des Standorts geben. "Steyr soll zum globalen Vorreiter für innovative Technologien im Industriebereich mit Fokus auf Windtechnik und Schienenverkehr werden", malt sich der Geschäftsführer die Entwicklung des Standorts aus. Dafür sucht das Unternehmen nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im technischen Bereich und in der Qualitätssicherung.

