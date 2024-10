„Der CoroMill MS20 ist unsere neue einseitige Lösung mit zwei Schneidkanten und die erste Wahl für echte 90-Grad-Eckfräsanwendungen in ISO M- und ISO S-Werkstoffen, die sich besonders für die Luft- und Raumfahrt sowie die Öl- und Gasindustrie eignen“, erklärt Sangram Dash, Global Product Application Specialist für Wendeplattenfräswerkzeuge bei Sandvik Coromant. „Dank seiner Vielseitigkeit ist der CoroMill MS20 ideal für das wiederholte Eckfräsen, Planfräsen, lineares und spiralförmiges Schrägeintauchen, Vollnutfräsen und Tauchfräsen.“



Lesetipp: So entstand die größte Bohrstange der Welt



Zu den herausragenden Merkmalen des CoroMill MS20 zählen die optimierten Geometrien, die für eine Vielzahl von ISO-Werkstoffen ausgelegt sind und eine höhere Schneidkantenstabilität gewährleisten. „Das Erste, was den Anwendern auffallen wird, ist die Zuverlässigkeit der CoroMill MS20 Wendeschneidplatten, die selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen ein vorhersehbares, progressives Verschleißmuster an der Schneidkante aufweisen“, so Dash. „Alles in allem handelt es sich um ein außergewöhnlich sicheres Konzept, das eine höhere Produktivität ermöglicht.“