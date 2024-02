Die Spezialisten von Sandvik Teeness führten vor Ort umfangreiche Frequenzmessungen durch, um die Wirksamkeit des in die Bohrstange integrierten Dämpfungsadapters zu beurteilen. Die Bohrstange wurde in eine große CNC-Drehmaschine eingebaut und mehrfach in drei Anwendungen – Schruppen, Schlichten und Profildrehen – mit jeweils unterschiedlichen Schnittdaten getestet.

Das Werkzeug wurde mit einer maximal zulässigen Auskraglänge des 10-fachen Durchmessers (10xD) betrieben, was empfohlen wird, um Vibrationen zu minimieren und die bestmögliche Stabilität und Genauigkeit zu erzielen. Silent Tools Bohrstangen von Sandvik Coromant, die ihren Namen aufgrund der minimalen Vibrationen erhalten haben, werden in der Regel bei großen Auskraglängen eingesetzt, bei denen eine starre Einspannung sehr wichtig ist. Zylindrische Bohrstangen sollten immer in geteilten Spannaufnahmen mit einer Einspannlänge von mindestens dem Vierfachen des Stangendurchmessers gespannt werden.

„Anhand der Testergebnisse konnten die Experten von Sandvik Coromant ŠMT Schnittdatenparameter und Wendeschneidplatten empfehlen“, so Vaclav Faber. „Mit dem Produktionsteam von Sandvik Teeness gab es regelmäßige Besprechungen über die Lieferzeit der Bohrstangen und alle Details zu Handling, Transport und Logistik“, ergänzt Jaroslav Šuga, Global Account Manager bei Sandvik Slovakia. Sandvik Coromant hat eine Bohrstange entwickelt, die nicht nur wegen ihrer Größe bemerkenswert ist, sondern für Konepaja Häkkinen Oy am Standort Jyväskylä von großem Vorteil ist, da sie nun in der Fertigung zur Präzisionsbearbeitung von Komponenten für verschiedene Branchen eingesetzt wird. „Die größte Bohrstange der Welt ist ein Beweis für das unermüdliche Engagement von Sandvik Coromant für Innovation, Präzision und Zerspanungsanwendungen“, betont Vaclav Faber.