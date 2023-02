Daimler Buses beschloss, ein Konzept ohne Zwischenhändler:innen aufzubauen und den Busunternehmen die Möglichkeit zu geben, echte, lizenzierte Ersatzteile selbst zu kaufen und herzustellen, und zwar mit einem intelligenten Online-Shop mit 3D-Objekten. Zu diesem Zweck wandte sich das Unternehmen an die Experten für industrielle Additive Fertigung von Farsoon Technologies für die Druckhardware und Drucksoftware und an die Spezialisten für Softwareschutz und Lizenzierung von Wibu-Systems, um sowohl das in den Druckdesigns enthaltene sensible Know-how als auch den Preprint-, Druck- und Abrechnungsprozess zu schützen.