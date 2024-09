Der Körber-Neubau Hamburg führt die bisherigen Standorte der Körber-Technologies GmbH an der Kurt A. Körber Chaussee in Bergedorf und in Schwarzenbek zusammen. Der moderne und nachhaltige Neubau umfasst knapp 50.000 Quadratmeter Gebäudefläche, in der Verwaltung, Entwicklung, Produktion und Logistik nach neuesten Standards untergebracht sind. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für Anfang 2027 geplant.

Lesetipp: So verändert moderne Kommunikationstechnologie die Industrie

Uwe Zebrowski, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates und Betriebsratsvorsitzender der Körber Technologies GmbH, ergänzt: "Als Arbeitnehmervertreter war uns immer wichtig, dass die Körber Technologies GmbH ihren Hauptsitz in Bergedorf behält und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier vor Ort eine langfristige Perspektive bietet. Dies ist mit dem Transformationsprojekt ‚Fabrik der Zukunft‘ als Grundlage und dem Startschuss für den Neubau im Innovationspark Bergedorf gelungen.“