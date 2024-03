FAW: Fixed Network-Technologie

Einer weiter Beispiel ist die chinesische First Automobile Works (FAW). Bei dem neuen Technologie-Innovationsraum von FAW handelt es sich um einen intelligenten Industriecampus, auf dem intelligente Fahrzeuge und Fahrzeuge mit neuen Energiequellen (New Energy Vehicles - NEVs) getestet werden. Die Fiber to the Machine (FTTM)-Lösung mit der F5G (Fixed Network)-Technologie der neuesten Generation bietet dem Campus eine sichere, extrem hohe Bandbreite mit geringer Latenz für Datenerfassung, Tests, Präzisionssteuerung, Hochgeschwindigkeitskameras und intelligente Büroautomatisierungssysteme. In Zukunft sollen weitere Anwendungen wie Office-to-Cloud, IoT-Funktionen und 4K-Videosicherheit hinzukommen.