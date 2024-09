Die zu diesem Zweck gegründete Auffanggesellschaft firmiert unter MWS Niederdruckguss GmbH und gehört zu 80 % der MWSGruppe beziehungsweise zu 20 % dem aktuellen Geschäftsführer Markus Kieberger. Die MWSIndustrieholding befindet sich mehrheitlich im Besitz der Invest AG und der Raiffeisen OÖ Invest – zwei Beteiligungsunternehmen der Raiffeisenbankengruppe OÖ.

Markus Kieberger, geschäftsführender Gesellschafter der MWS Niederdruckguss GmbH, äußert sich optimistisch: "Die Übernahme der MGG Herzogenburg bietet uns die Möglichkeit, unser technologisches Know-how weiter auszubauen und unsere Marktposition zu festigen. Durch die Eingliederung in die MWS-Gruppe können wir die Arbeitsplätze am Standort sichern und die notwendigen Synergien schaffen, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“