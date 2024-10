Obwohl das Kunststofftechnik-Unternehmens aus Neuhofen international tätig ist, kommen die Auftraggeber zu einem großen Teil aus Deutschland und Österreich. Neben der deutschen SMS group sind das etwa die Andritz AG, die Kanzler Verfahrenstechnik Gesellschaft m.b.H. oder die voestalpine AG. Während viele Projekte im Ausland realisiert werden, war Edlmair für den heimischen Stahlkonzern an der Errichtung einer sogenannten „Beizstraße“ am Unternehmenssitz in Linz beteiligt.

„Alle Anlagen, in denen unsere Kunststoff-Komponenten verbaut sind, reinigen pro Stunde knapp eine Million Kubikmeter Abluft“, sagt Michael Edlmair. In einem Monat entspricht das in etwa dem Volumen des Wolfgangsees. Noch wesentlich leistungsfähiger ist jene Anlage im Westen Europas, für die im Werk bereits gefertigt wird. „Diese reinigt 300.000 Kubikmeter Luft pro Stunde– und damit das Zwölffache der Anlage in Frankreich“, erklärt der Firmenchef.