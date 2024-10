Kunststoff kann das Klima schützen und die Welt versorgen: Mit der Kampagne #daskannkunststoff setzt sich Verpackungs- und Recyclingspezialist ALPLA für eine faktenbasierte Betrachtung des Wertstoffs in der Öffentlichkeit ein. Am 9. Oktober lud das Unternehmen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zum Dialog nach Berlin. Sie diskutierten über Ziele, Herausforderungen und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft.

„Klimaschutz und Wohlstand sind auf eine effiziente Kunststoff-Kreislaufwirtschaft angewiesen. Dafür braucht es innovative Technologien, Pioniere in der Industrie, Wertschätzung für das Material und Bewusstsein bei den Menschen. Wir wollen auf allen Ebenen einen Beitrag leisten“, betonte Gastgeber Georg Pescher, Managing Director ALPLA DE-BE-NL. Rund 100 Personen folgten der Einladung zum Dialog in der Alten Münze in Berlin-Mitte. Dort wurden die Themen „Recycle, Reduce, Reuse und Replace“ mit Kugelgebilden als Sinnbild für Moleküle und Polymere im Rahmen einer informativen Ausstellung inszeniert.