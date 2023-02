In Liezen will man das frische Geld nicht ungenutzt lassen. Mit sechs Millionen soll der innerbetriebliche Maschinenbau aufgewertet werden, heißt es in einer Aussendung. An der Spitze des Investitionsprogramms steht eine der größten Hightech-Schweißroboteranlagen Europas. Die Fertigungsanlage mit einer Gesamtlänge von 40 Metern ist für mehrere Schweißroboter ausgelegt. So können Werkstücke bis zu einer Länge von 28 Metern und einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen verarbeitet werden. „Das erhöht nicht nur unsere Kapazitäten in diesem Bereich, sondern verbreitert auch unsere Kompetenzen: Auf Basis der neuen Fertigungsanlage schließen wir technologisch zu den großen Schienenfahrzeugherstellern auf“, so die Erwartungen des CEOs. Ende des Jahres soll die Anlage in Betrieb genommen werden. Um dafür Platz zu schaffen, lässt er extra die bestehende Halle erweitern.

Wie sich das konkret auf die Produktivität insgesamt auswirkt? „Der Schweißprozess selbst ist auf höchste Leistung ausgelegt“, erklärt Herbert Decker. „Jeder Roboter kann im TWIN-Prozess mit 2 x 600 A schweißen. Über ein automatisches Brennerwechselsystem kann programmgesteuert auf den Einzeldraht-Prozess umgestiegen werden. Laserkameras führen den Roboter exakt der Schweißfuge entlang und kompensieren Toleranzen in der Verfertigung“. Zahlen nennt Decker zwar keine, äußert aber seine Überzeugung, dass sich dadurch sowohl Effizienz-, als auch Qualitätssteigerungen in der Fertigungspräzision ergeben.