Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung hat Oerlikon AM seinen vierten 3D-Drucker von 3D Systems erworben, und zwar das DMP Factory 500-System. Es ist das erste seiner Art, das in den USA installiert wurde und nun Teil des Fertigungsprozesses in der Einrichtung von Oerlikon in North Carolina ist. Mit dieser Erweiterung kann Oerlikon seine End-to-End-Lieferkettenlösung für komplexe Aluminiumkomponenten auf dem US-Markt anbieten.



Die Application Innovation Group (AIG) von 3D Systems hat eng mit dem Application Engineering von Oerlikon AM zusammengearbeitet, um diesen Drucker zu entwickeln. Beide Teams verfügen über Erfahrung in der additiven Fertigung und anderen Anwendungen, wie etwa im Laser-Pulverbett-Schmelzverfahren und in der Qualifizierung von Material und Prozess. Das ist vor allem für die Produktion von Teilen mit hoher Kritikalität und niedrigeren Lebenszykluskosten wichtig.

"Die Einführung der Additiven Fertigungstechnologie für die Serienproduktion erfolgt in immer schnellerem Tempo. Damit unsere Kunden in Kernmärkten wie der Halbleiter- und Luft- und Raumfahrtindustrie wettbewerbsfähig bleiben können, ist eine Skalierung auf Serienproduktion von der erfolgreichen Umsetzung der Anwendungs­entwicklung, der Qualifikation und einer rechtzeitigen Hochskalierung zur Vollproduktion abhängig", erklärte Jonathan Cornelus, Business Development Manager bei Oerlikon AM. Er gibt sich davon überzeugt, dass die neue Partnerschaft die Entwicklung des Metall-3D-Drucks beschleunigen wird. Im Bezug auf Design, Material, Druck und Nachbearbeitung soll dadurch die Effizienz gesteigert werden.

"Branchen wie die Luft- und Raumfahrt und die Halbleiterfertigung erfordern hohe Präzision", sagte Scott Green, Solutions Leader bei 3D Systems. "Unternehmen, die sich auf diese Bereiche konzentrieren, benötigen ständige Innovation, um den Anforderungen an Genauigkeit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität einer zunehmend komplexen Produktion gerecht zu werden." Für Green führt die Zusammenführung der Technologie und Anwendungsexpertise von 3D Systems und Oerlikon AM führt zu einer erhöhten Qualität, verbesserten Gesamtbetriebskosten, verkürzter Markteinführungszeit und minimierter Störung der Lieferkette.