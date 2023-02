Einige Besucher:innen der Fachmesse zeigten sich erfreut über die zunehmende Bedeutung der additiven Fertigung. So etwa auch Frank Rosengreen Lorenzen, CEO des Danish AM Hub: „Die Möglichkeiten der Additiven Fertigung sind grenzenlos und wir müssen dieses Potenzial auf eine Art und Weise freisetzen, die eine nachhaltigere Produktion gewährleistet". Alex Kingsbury, Industry Consultant bei Additive Economics, ergänzt: „Wenn moderne Hersteller flexibler und reaktionsschneller werden wollen, müssen sie sich zwangsläufig mit fortschrittlichen und neuen Technologien auseinandersetzen. Die additive Fertigung ist eine innovative Technologie, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, die Fertigungskapazitäten enorm steigern kann".



Das Rahmenprogramm der Formnext 2022 führte die Besucher von der Welt der innovativen Startups über den 3D-Druck von Häusern bis zu innovativen Anwendungen in der Medizintechnik. Wiederkehrende Themen umfassten die Implementierung dezentraler additiver Produktion, die Förderung nachhaltiger Fertigungskonzepte sowie die gesteigerten Reifegrad des Additive Manufacturing im industriellen Umfeld.



Die nächste Formnext findet am 07. – 10.11.2023 in Frankfurt / Main statt.