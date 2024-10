Šempeter pri Gorici ist das größte der fünf Werke des Mahle-Konzerns in Slowenien. Das Unternehmen, das durch die Übernahme von Letrika durch das deutsche Unternehmen im Jahr 2014 entstanden ist, beschäftigt in Slowenien insgesamt mehr als 2.000 Mitarbeiter.



Mit derzeit 1.700 Mitarbeitern ist Šempeter ein zentraler Entwicklungs- und Produktionsstandort für elektrische Antriebssysteme und Mechatronik, die in Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Elektrofahrrädern zum Einsatz kommen. In den letzten Jahren wurde dort auch die Produktion von Elektromotoren für neue Fahrzeuge aufgebaut. In Österreich ist Mahle an drei Standorten vertreten: In Mattighofen und Vöcklabruck in Oberösterreich sowie in St. Michael ob Bleiburg in Kärnten.