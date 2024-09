Die Nachfrage nach batteriebetriebenen Autos ist nach dem Wegfall der Elektroauto-Prämie in Deutschland im vergangenen Jahr eingebrochen. Das stellt die Hersteller vor mehrere Probleme: Die Fabriken sind nicht ausgelastet, wegen der verschärften EU-Flottenziele für den CO2-Ausstoß ab 2025 drohen hohe Strafzahlungen. Ein großes Problem sei die Politik selbst, sagt Branchenexperte Frank Schwope, der an der Fachhochschule des Mittelstands in Köln und Hannover Automobilwirtschaft lehrt. "Das ewige Hin und Her bei der Elektromobilität verunsichert die Kunden und führt nur zu Verwerfungen."

Die konjunkturelle Unsicherheit sorgt auch insgesamt für ein schwaches Geschäft, vor allem in Deutschland. Im August wurden hier fast 28 Prozent weniger Pkw neu zugelassen als im Vorjahresmonat, in der gesamten EU waren es 18 Prozent weniger. Für das Gesamtjahr rechnet der Verband der Automobilindustrie (VDA) nur noch mit 2,8 Millionen Neuzulassungen, rund ein Viertel weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Und ein nachhaltiges Wachstum erwarten Experten in Europa nicht. Der hiesige Automarkt gilt als weitgehend gesättigt.