Welche Innovationsstrategien sind notwendig, um im derzeitigen Transformationsprozess wettbewerbsfähig zu bleiben?

Bernhard Geringer: Nachhaltigkeit und insbesondere bei der Mobilität die CO2-Neutralität sind Schlüsselelemente für die Zukunft. Österreichs Zulieferindustrie muss gerade bei Innovationen führend mitwirken. Aus derzeitiger realpolitischer und auch technologischer Sicht ist es gar nicht möglich, nur auf E-Mobilität zu setzen. Die Umstellung kann Jahrzehnte dauern, denn es muss der gesamte Pfad von der Produktion bis zu einer reinen Grünen Energie umgestellt werden. Deshalb muss die Industrie unterstützt von der Politik einen breiten Universalpfad gehen. Als schnelle Lösungen empfiehlt es sich, die derzeitigen Technologien, vornehmlich die Verbrenner und flüssige Energieträger, auf CO2-neutrale Lösungen umzustellen. Am besten mittels höherer Bioenergie-Beimischquoten und der 2. Generation von Bio-Kraftstoffen. Darüber hinaus ist das Gebot der Stunde, zusätzlich massiv in synthetische Kraftstoffe zu investieren. Parallel dazu sollte die E-Mobilität forciert werden. Hier fehlt es an leistbaren Fahrzeugen und vor allem an ausreichend Ladestellen. Wenn diese Dual-Strategie von der Politik und Gesellschaft getragen und forciert wird, ergibt sich fast automatisch die Bereitschaft der österreichischen Industrie für Investitionen und eine Pro-Aktivhaltung. Derzeit ist Unsicherheit und Abwarten oder gar das Abwandern in Länder mit klarer Strategie, wie die USA, leider fast schon die Regel.

Welche Rolle spielen dabei staatliche Förderungen?

Geringer: Staatliche Förderungen sind essenziell, aber ohne Langzeitsicherheit in Form von planbaren Geschäftsmodellen werden die Industrien auch bei großer Förderung nicht mitziehen. Ein Beispiel dafür sind etwa die Batteriewerke in der BRD oder mir gut bekannte eigene Förderprojekte. Es gibt vielversprechende Ergebnisse in der Forschung, aber die industrielle Umsetzung ist für die Industrie zu unsicher. Ein Beispiel dafür wären Methanantriebe oder auch Brennstoffzellen-Lösungen.