Die Blechplattenfräsmaschine PFM vom Maschinenbau-Unternehmen Linsinger ist laut COO Michael Steingkogler Rekordhalter beim Vorfertigen von Stahlplatten. Sie soll Blechdicken von bis zu 160mm und Blechgewichten bis zu 45.000kg bearbeiten können. "Mit den 140kW, die die Maschine an Fräsleistung bietet, kein Problem", preist Steinkogler die Fräsmaschine an. Und rechnet vor: "alle 35 Minuten wird eine 16.000mm vorgefertigte Stahlplatte mit 80mm Dicke an allen 4 Seiten gefräst!". Auch konisch oder trapezförmig geformte Platten für Übergangsstücke sollen damit gehandhabt und automatisch bearbeitet werden können.



Die Einsatzgebiete der PMF sind in der Rohrindustrie zur Vorbereitung der Schweißkanten an beiden Längsseiten, im Behälter- und Windturmbau, sowie im Schiffsbau.

Vorteile soll die Maschine auch beim Spannen bieten. So ist nämlich kein Spannportal erforderlich. Im Schiffsbau können durch Quertransport zwischen den zwei Aufspanntischen beide Plattenseiten ohne Kranmanipulation bearbeitet werden. Ein weiteres Plus: Die höhenkopierenden Fräseinheiten mit Profilfräswerkzeugen.