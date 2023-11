Die Roca Gruppe designed, produziert und vermarktet Badausstattungen und ist dafür in 170 Ländern mit 79 Fabriken und rund 21.000 Mitarbeitenden tätig. Nun hat das 1917 in Barcelona gegründete Unternehmen den weltweit ersten elektrischen Tunnelofen für Sanitärkeramik in Betrieb genommen, und zwar am österreichischen Produktionsstandort von Laufen in Gmunden (OÖ) . Mit dieser Investition will das Unternehmen die energie- und kohlenstoffintensive Herstellung von Keramik dekarbonisieren. Möglich wurde die umweltfreundliche Innovation durch die Zusammenarbeit mit der Keramischer Ofenbau GmbH aus Hildesheim. Der deutsche Ofenhersteller ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Technologien spezialisiert und laut eigenen Aussagen Marktführer bei energieeffizienten Keramiköfen.



