Vor Corona bekam die Firma Kremsmüller in Oberösterereich Besuch von einer Delegation aus China. Zwei Dünnschichttrockner sollten für eine Klärschlammverbrennungsanlage in der chinesischen Stadt Yangzhou gebaut werden. Es gab ein erfolgreiches Audit - und dann war März 2020. Ab Ausbruch der Coronapandemie waren Reisen aus oder nach China unmöglich. Dennoch liefen die Arbeiten ungehindert weiter. Trotz aller Herausforderungen sind die beiden Trockner seit Juni 2022 in Betrieb. Auftraggeber ist Suez S.A. mit Sitz in Frankreich, ein börsennotiertes Unternehmen mit über 89.000 Mitarbeiter und gleichzeitig einer der weltweit größten Konzerne in der Umweltbranche.