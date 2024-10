Um die revolutionäre Performance des MAS 110 voranzutreiben, bewies MAS einmal mehr seinen Ruf als Innovationstreiber und vereinte umfassendes menschliches Know-how mit den Vorteilen künstlicher Intelligenz. Durch die intensive Zusammenarbeit mit DEM führenden Simulationsbüro in der Extrusionstechnik konnte der MAS 110 in Rekordzeit realisiert werden. Nicht nur in Österreich ist das für ein Unternehmen dieser Größenordnung absolut einzigartig. Geschäftsführer Martin Schnabl dazu: „Andere reden und staunen über die Fortschritte mit KI, wir setzen um und präsentieren unseren ersten großen, KI-unterstützten Output. Durch aktives Investment in Innovation und die Synergie von Mensch und künstlicher Intelligenz meistert der MAS 110 selbst höchste Ansprüche im Kunststoff-Recycling und -Upcycling. Und das ist nur der Anfang!“



Denn der MAS 110 legt zugleich den Grundstein für eine neue Dimension der Extrusions- und Anlagentechnik. Durch das eingesetzte Scale-up-Modell werden nun verfahrenstechnische Innovationen auf breiter Front ermöglicht. Rund um diese Technologie entstehen künftig weitere revolutionäre Entwicklungen in der MAS-Familie, die einmal mehr die Rolle als Innovationstreiber unterstreichen werden, und das schon sehr bald.