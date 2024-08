Der Pick-it-Easy Robot powered by Covariant stellt heute industrieweit die Messelatte für automatische Einzelstückkommissionierung in Sachen Industrietauglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung dar und wird in enger Zusammenarbeit von KNAPP und Covariant auch in Zukunft weiterentwickelt.



Das zuletzt von Covariant vorgestellte RFM-1 (Robotics Foundation Model) ist ein KI-Modell, das Robotern menschenähnliche Denkfähigkeiten verleiht und Robotik-Lösungen für die Intralogistik und darüber hinaus auf das nächste Level heben soll. Das RFM-1 Modell wurde mit Daten aus umfangreichen Text-, Bild-, Videodatenbanken sowie im Livebetrieb gesammelten numerischen Sensormesswerten trainiert. Die Technologie zeichnet sich vor allem durch ihre Fähigkeit aus, eine Vielzahl von Szenarien zu verstehen und autonom zu handhaben. Anstatt Robotern durch starre Programmcodes zu vermitteln, wie sie sich in kniffligen Situationen verhalten sollen, können Roboter zukünftig, wie wir Menschen, lernen, nämlich aus der Erfahrung, die durch unzählige Beobachtungen entstanden ist.



Dieser multimodale Ansatz ermöglicht es dem Modell, das Ergebnis zukünftiger Szenarien zu simulieren und die beste Vorgehensweise auszuwählen, was sowohl die Geschwindigkeit als auch die Zuverlässigkeit von Roboteroperationen verbessert. RFM-1 setzt ein neues Maß an Flexibilität und Einfachheit im Lagerbetrieb und öffnet dadurch die Tür für neue Anwendungen in der Intralogistik.