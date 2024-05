Im Wesentlichen konnte die bestehende Struktur eines klassischen Pharma-Lagers aus Schnelldrehautomaten, Fachbodenregalen sowie Kontroll- und Versandstationen unverändert bestehen bleiben. Hauptsächlich Aufträge der Kategorie Click&Collect für Apotheken als auch Artikel aus E-Commerce-Bestellungen, die direkt an den Verbraucher geliefert werden, kommen gesammelt aus den unterschiedlichen Lagerplätzen und werden an den Beladestationen einzeln in die Taschen des AutoPocket-Systems abgegeben. Die AutoPocket ermöglicht es, an jeder beliebigen Stelle im Lager Waren automatisch und punktgenau abzugeben, ohne dabei die Geschwindigkeit zu reduzieren oder anzuhalten. Weitere Features ermöglichen Limedika eine effiziente Batch-Kommissionierung bei 100-prozentiger Nachverfolgung der Serien- und Chargennummern. „Die Kombination AutoPocket und klassische Pharmagroßhandel-Logistik ist einzigartig. Wir sind stolz, dass wir Geschichte schreiben durften und überglücklich über die Performance, die hält, was versprochen wurde“, so Arûnas Grigaliûnas, Director Logistics Limedika.