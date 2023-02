Die Empfehlung

Um den maximalen Nutzen aus der bekranbaren Fläche herauszuholen, empfahl KITO Partner Carl Stahl eine Kombination aus einem KITO ERIKKILA PROSYSTEM und dem KITO EQ Elektrokettenzug. Die KITO ERIKKILA Kranbahnen wurden mit unterschiedlichen Brückenspannweiten und asymmetrischen Überständen entworfen, so dass sie sich passend in die Produktionshalle unter das bestehende System einfügen. Da die Abhängungen unterschiedliche Abstände und Höhen haben mussten, wurden diese mit Niveauausgleich gewählt. So kann jede Last gleichmäßig und fließend transportiert werden.

Das Ergebnis

Durch den KITO EQ wird das Handling der Metallteile für die ArbeiterInnen deutlich komfortabler. Dank des serienmäßig integrierten Frequenzumrichters können die Teile mit einer hohen Laufruhe gezielt in die Beschichtungsbecken getaucht und anschließend zum Trocknen platziert werden. Der KITO EQ Elektrokettenzug aus Aluminiumdruckguss kommt bei Hentschel Harteloxal mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg und einer 3 Meter langen, stromlos-vernickelten Lastkette zum Einsatz. Weitere Sicherheitsmerkmale der Standard-Ausführung: die Zylinder-Ankerbremse, elektronischer Überhitzungsschutz und eine Überlastsicherung. So müssen keine weiteren Hilfsmittel eingesetzt werden und alle bisherigen Transportelemente am Boden konnten entfernt werden. Eine Veredelung für den Metallveredler: Durch das Zusammenspiel der KITO ERIKKILA PROSYSTEM Krane und dem KITO EQ Elektrokettenzug entsteht ein rundum störungsfreier Betrieb mit hoher Sicherheit für die MitarbeiterInnen.

