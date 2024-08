Keine betriebsbedingten Kündigungen geplant : Infineon Österreich: In den kommenden zwei Jahren fallen 380 Jobs weg

Bei Infineon Österreich soll der Sparstift angesetzt werden. Auch in Österreich sollen im Rahmen des Sparprogramms, das die deutsche Mutter bereits im Mai angekündigt hat, Arbeitsplätze abgebaut werden. Konkret sollen in den nächsten zwei Jahren 380 der insgesamt 6.000 Arbeitsplätze in Österreich abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.