Infineon möchte den Bau seines neuen Logistikzentrums Ende Oktober 2023 abschließen, die Inbetriebnahme ist ab Jänner 2024 geplant. Besonderes Augenmerk legte das Unternehmen laut Aussendung auf eine nachhaltige Bauweise und Nutzung. Investiert werden rund 15 Millionen Euro. Das Logistikgebäude befindet sich zukünftig im Nahbereich der neuen Chipfabrik. Auf einer Nutzfläche von rund 5.500 m2 entstehen moderne logistische Flächen für Warenannahme, Versand und Lager, Lagerflächen sowie Büroräumlichkeiten. Im Logistikbereich sind rund 50 Mitarbeiter:innen tätig.



Das Gebäude wird unter zahlreichen Aspekten der Nachhaltigkeit errichtet und genutzt. Im Zuge einer Green Building-Zertifizierung ist neben allen dafür notwendigen baulichen Maßnahmen auch die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage fixer Bestandteil des Konzepts. Ergänzende Maßnahmen wie z.B. Dachbegrünungen sind im Konzept vorgesehen.



Thomas Reisinger, Vorstand für Operations von Infineon Austria: „Im Zuge unseres Wachstums sind auch die am Standort verteilten Logistikbereiche und der Verkehr im Werksgelände an Grenzen gestoßen. Jetzt stellen wir langfristig eine reibungslose Abwicklung aller Materialflüsse sowie die optimale Integration in den laufenden Betrieb sicher.“