„Mit diesem neuen Standort stellen wir unsere gesamte Wäscherei neu auf“, freut sich der Eigentümer Robert Hammerl. „Wir investieren insgesamt 30 Millionen Euro und planen die neue Wäscherei im Sommer 2025 in Betrieb zu nehmen.“ Dadurch werden in Niederösterreich an diesem Standort auch etwa 100 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die neue Wäscherei in Hagenbrunn ist verkehrstechnisch perfekt angebunden und wird Mietwäsche – hauptsächlich Weißwäsche für Hotellerie und Gastronomie aus Wien und Niederösterreich – waschen. Auch die Aufgaben der derzeitigen Wäscherei in Obersdorf/Wolkersdorf, die mit der Fertigstellung des neuen Standorts aufgegeben wird, werden übernommen. Zu den Kunden, die vom neuen Standort profitieren werden, zählen u. a. die drei Hilton Hotels in Wien, das Hotel InterContinental am Stadtpark in Wien und das Grand Hotel Wien.