Mewa setzt auch beim Abwasser auf Wiederverwendung: ausgewaschene Schmutzstoffe werden teilweise aufbereitet und als Sekundärrohstoff für die Energieversorgung in den Betrieben eingesetzt. So gewinnt das Unternehmen am Standort Schwechat bis zu 10 Tonnen Öl pro Tag, das es wiederum zum Heizen verwendet. Für den übrigen Energiebedarf in Österreich setzt man auf Grünstrom und stattet die Standorte nach und nach mit Solarenergie aus“. „Wir verwenden nur die notwendigen Mengen an Waschhilfsmitteln, haben eigene Dosierungs- und Steuerungssysteme und eigene Abwasseraufbereitungssysteme entwickelt“, so Janzen weiter. Durch die Kaskadentechnik kann Mewa Waschwasser mehrfach verwenden und reduziert dadurch den Frischwasserverbrauch. „Zum Beispiel nutzen wir das aufbereitete Wasser der relativ sauberen Waschgänge der Berufskleidung für ein erstes Durchwaschen der Putztücher“, erklärt Stefan Janzen. Im Vergleich zu haushaltsüblichen Waschverfahren sind Wasserverbrauch und Umweltbelastung bei Mewa deutlich reduziert.

Auch bei der Auslieferung achtet Mewa auf Nachhaltigkeit: „Nachdem in der Schweiz und in Norddeutschland bereits drei Service-Fahrzeuge mit Wasserstoff-Antrieb für uns fahren und wir Kunden in Metropolregionen wie Hamburg und Berlin erfolgreich mit E-Cargobikes und E-Transportern beliefern, testet die Mewa Gruppe seit diesem Jahr auch das Potenzial elektrobetriebener Lkw“, erzählt Stefan Janzen.