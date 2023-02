Das neue Design

Der neue Mewa-Schriftzug erinnert an gekreuzte Fäden, denn die Buchstaben „M“ und „W“ folgen in ihrer Ausrichtung imaginären Webfäden und schaffen damit die Verbindung zu den Textilen, die das Unternehmen groß gemacht haben und bis heute prägen. Auch von der Schreibweise in Versalien verabschiedete sich Mewa und wählte eine gemischte Typografie. Die serifenlose neue Hausschrift wurde in Zusammenarbeit mit typemates entwickelt. Die neue Mewa-Schrift heißt wie die Gründerfamilie: „Gebauer“.

Über MEWA

Mewa ist aktuell in 21 europäischen Ländern tätig, beschäftigt 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut über 190.000 Firmenkunden. Der B2B-Dienstleister steht für nachhaltige Textillösungen für Gewerbebetriebe und ist einer der Branchenführer im Bereich Textil-Management. Mehr als eine Million Beschäftigte in Europa tragen Berufs-, Schutz- oder Businesskleidung von Mewa, fast 3 Millionen Menschen greifen täglich zu einem Produkt von Mewa, um Maschinen in Produktionshallen und Werkstätten sauber zu halten.



Mewa stellt seit 1908 Betriebstextilien im Full-Service zur Verfügung und gilt damit, laut Eigenaussage, als Pionier des Textilsharings. Heute versorgt Mewa europaweit von 46 Standorten aus Unternehmen mit Berufs- und Schutzkleidung, Putztüchern, Ölauffangmatten und Fußmatten – inklusive Pflege, Instandhaltung, Lagerhaltung, Logistik. Ergänzend können Arbeitsschutzartikel bestellt werden.



Weitere interessante Artikel:

Wie Schutzkleidung richtig gepflegt wird

So sieht nachhaltige Berufskleidung von MEWA aus