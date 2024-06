Am 12. Juni wurde in der Extrusion von Hammerer Aluminium Industries (HAI) in Ranshofen die neue P61 Strangpresse samt vor- und nachgelagerter Fertigungsanlagen feierlich eingeweiht. Auch das neue Logistikzentrum am Standort wurde eröffnet. In der hochmodernen Halle mit Lager und Verladebereich steht nun für Kundenladungsträger auch ein Hochregallager bereit, in welchem automatisch ein- und ausgelagert wird. Diese beiden Projekte markieren den erfolgreichen Abschluss eines 125 Mio. EUR Investitionspakets der HAI-Gruppe, um zukunftsfit für die nächsten Jahre zu bleiben.

Die offizielle Einweihung der neuen P61 Strangpresse in Ranshofen bildet den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Investitionsoffensive. "Wir haben uns am Standort Ranshofen zum Technologieführer bei Aluminium-Leichtbaukomponenten für den Transportsektor entwickelt. Mit der neuen P61 und den gesamten vor- und nachgelagerten Prozessen können wir hochkomplexe Aluminium-Profile mit exzellenten Crash-Eigenschaften für Europas namhafte OEMs produzieren. Dieser Schritt war strategisch wichtig und die heutige Einweihung erfüllt uns mit Stolz.“, erklärt CEO Rob van Gils.