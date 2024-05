Der Aluminium-Verarbeiter HAI bietet, angepasst an die europäischen Klimaziele, mit SustainAl auch eine CO2-arme Produktlinie an. Das dazu benötigte nachhaltig hergestellte Primäraluminium wird mittels Geothermie oder Wasserkraft hergestellt, erklärt Marlene Johler, Sustainability & Public Affairs Manager der HAI Group. Die Verwendung eines hohen Schrottanteils und der Einkauf von Grünstrom sind neben dem nachhaltigen Primärmaterial die Gründe für den niedrigen CO2-Fußabdruck. In den Gießereien in Ranshofen in Österreich und Santana in Rumänien werden 250.000 Tonnen Aluminiumbolzen pro Jahr mit einer durchschnittlichen Recyclingrate von 80 Prozent produziert. HAI reiht sich somit unter die größten Aluminiumrecycler Europas ein. Mit zwei Tonnen CO2 pro Tonne Aluminium ist die HAI Group an vorderster Front bei der Herstellung von CO2-armen Aluminiumbolzen.