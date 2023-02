Die beiden Unternehmen gehen eine nicht-exklusive Zusammenarbeit über die gesamte Produktpalette von Geek+ ein. Sie konzentriert sich vor allem auf Europa mit Schwerpunkt in den Benelux- und DACH-Ländern.



„Der Markt für Lagerautomatisierung wird immer wettbewerbsintensiver und dichter. Um den zukünftigen Entwicklungen immer einen Schritt voraus zu sein, haben die RLS-Firmen ihr Produktportfolio immer mit fortschrittlichen Technologien ergänzt. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Geek+ Systeme für sich selbst sprechen und eine neue Welt der Möglichkeiten in unserem Markt eröffnen. Deshalb begeistert uns diese Partnerschaft und freuen uns darauf, die AMR in unseren integrierten Anwendungen zu ergänzen“, sagte Gert Bossink, Vice President von Royal Reesink und Division Director von Reesink Logistic Solutions.



Über Geek+

„Geek+ ist 2019 in den europäischen Markt eingetreten, hat das Geschäft hier in einem fantastischen Tempo ausgebaut und dabei die Entwicklung des Phänomens E-Commerce beschleunigt. Wir arbeiten nun am Aufbau eines starken und hochprofessionellen Partnernetzwerks und freuen uns, dass Reesink Logistic Solutions mit einer ausgereiften und stabilen Präsenz in Europa dazugehört“, so Jackson Zhang, Präsident von Geek+ Europe.

Geek+ wurde 2015 gegründet und hat sich sehr schnell vergrößert, so dass das Unternehmen heute Niederlassungen in sieben Ländern auf der ganzen Welt hat. Das Unternehmen ist ein weltweit führender AMR-Hersteller mit sechs Produktlinien, die Lageraufgaben wie Kommissionieren, Bewegen, Sortieren, Gabelstapler, Shuttle und kollaborative Roboter lösen. Geek+ ist besonders stark auf dem Gebiet der Ware-zur-Person-Kommissionierung, mit weltweit Tausenden seiner P-800-Roboter. Aufbauend auf dieser Erfahrung hat das Unternehmen vor kurzem PopPick entwickelt, eine neue Ware-zur-Person AMR-Technologie.

Über Reesink Logistic Solutions

Reesink Logistic Solutions (RLS) ist die europäische Lagerautomatisierungsabteilung von Royal Reesink, einer globalen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in den Niederlanden. Mit mehr als 50 Jahren aktiver Marktpräsenz und über 850 realisierten Automatisierungsprojekten gehört RLS zu den stärksten Systemintegratoren in Europa und bietet eine breite Palette von Lösungen an: Regalbediengeräte, Hochregallagern, Förderanlagen und Shuttle-Systeme bis hin zur Integration von Software und neuen Technologien wie AutoStore und autonomen mobilen Robotern (AMR).

