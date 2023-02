Autonome Roboter - AMR

Die autonomen mobilen Roboter (AMR) ermöglichen Transporte von Kleinladungsträgern bis hin zu Paletten aller Art, aktuell bis zu einem Gewicht von 1,5 Tonnen.



Der Markt für AMR wächst weltweit sehr stark. KundInnen erwarten eine breite Produktpalette, kombiniert mit internationaler Präsenz in Produktion, Vertrieb und Service. AnwenderInnen erschließen mit mobiler Robotik Effizienzpotenziale in der Intralogistik und steigern die Transparenz beim Materialfluss.



Damit bietet Bosch Rexroth sowohl AMR auf Basis der von AGILOX entwickelten Schwarmintelligenz als auch – mit dem ActiveShuttle – eine VDA 5050 konforme Anwendung für Flottenmanagementsysteme an. „Beide Anwendungen optimieren den Materialfluss in der Intralogistik entscheidend und fügen sich in digital vernetzte Strukturen ein“, so Enno Scharphuis.

