GAW steht für "Great Applications Worldwide". Der Fokus liegt des Grazer Unternehmens liegt auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in Bereichen wie Pigmentherstellung, Streichfarbe bzw. Beschichtungsmassen, Stärke und Chemikalien, sowie in der Reinigung und dem Recycling von Prozessabwässern.

Das Portfolio von GAW technologies umfasst Anlagen, Produkte, Services und digitale Lösungen, die in fünf Schlüsselmärkten weltweit eingesetzt werden: Papier, Chemie, Automation, Faser-Verbundwerkstoffe sowie Wasser- und Abwasserbehandlung. Mit über 150 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 35 Millionen Euro an seinem Hauptsitz in Graz und in weltweiten Niederlassungen. GAW technologies ist Teil der GAW Group Pildner-Steinburg Holding, im Eigentum der Grazer Familie Pildner-Steinburg.