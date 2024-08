Das gelte auch für die neue Dresdner Fabrik des taiwanischen Konzerns TSMC, an der Infineon mit zehn Prozent beteiligt ist. "Am 20. August erfolgt der Spatenstich für dieses Joint Venture", sagte Hanebeck.

Lesetipp: Infineon streicht mehrere tausend Stellen

Nachdem der US-Konzern Wolfspeed Verzögerungen bei seinem knapp drei Milliarden Euro schweren Fabrikprojekt im Saarland angekündigt hat, gibt es auch Zweifel am Zeitplan anderer Chip-Milliardenprojekte in Deutschland, etwa an der geplanten "Megafab" des US-Konzerns Intel in Magdeburg. Intel hatte in der vergangenen Woche erklärt, trotz eines Sparprogramms wolle man weiter investieren.