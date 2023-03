Die neue Anlage zur Produktion von Gasseparationsmembranen ist seit März bei Evonik in Betrieb. Im Vergleich zu den bestehenden Hohlfaser-Spinnanlagen bringt sie dem Unternehmen noch mehr Möglichkeiten im Sinne der Transparenz: Digitalisierung, Automatisierung, Messysteme. "Außerdem schaffen wir damit schnellere Produktionsgeschwindigkeiten bei gleich hoher Qualität", so Michael Aichinger, der die Technische Leitung des produzierenden Standortes in Lenzing und Schörfling verantwortet. Die dadurch gewonnenen Produktionskapazitäten hat der Konzern auch nötig, so sollen Sepuran-Membranen für Biogas-, Stickstoff-, Wasserstoff- und Erdgasanwendungen zur Zeit besonders stark nachgefragt werden. In die Anlage investierte Evonik einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag und schuf damit in Schörfling rund 30 neue Arbeitsplätze.