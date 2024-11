Halbleiter aus Oberösterreich : EV Group eröffnet neue Standorte in Linz und Braunau

Diese strategische Maßnahme zielt darauf ab, vor Ort zusätzliche Fachkräfte in den Bereichen IT, Softwareentwicklung und KI zu gewinnen und räumlich näher an die Ausbildungsstätten potenzieller Mitarbeiter heranzurücken. Berufserfahrene, Berufseinsteiger und Studierende aus diesen Disziplinen können nach einem Onboarding im EVG-Headquarter in St. Florian am Inn in Linz oder Braunau tätig werden.