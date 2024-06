Wie eine Roboter-Energieführung aussehen kann, die bei hohen Geschwindigkeiten und immer kleineren Drehradien zuverlässig funktioniert, zeigt igus bereits seit einigen Jahren mit der triflex R: einer dreidimensional beweglichen Energiekette aus Hochleistungskunststoff für Mehrachs-Roboter. Doch spezielle Einsatzbereiche wie die Batteriefertigung stellen immer höhere Anforderungen an die eingesetzten Maschinenkomponenten. Mit der triflex R TRC und dem dazugehörigen Federstabmodul bietet igus daher jetzt das erste für Trockenreinraum-Anwendungen zertifizierte Roboter-Energieführungssystem. Es wurde speziell für die Leitungsversorgung von Industrierobotern entwickelt, die in der Batteriezellenfertigung zum Einsatz kommen. Die zusätzliche ESD-Zertifizierung erweitert die Anwendungsmöglichkeiten.

Das System besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: einer dreidimensional beweglichen Energiekette und einem Federstabmodul. Die e-kette ist eine geschlossene Variante der triflex R, die komplett aus ableitfähigem ESD-Material besteht – einschließlich Anschlusselementen mit Zugentlastung. Somit besteht kein Risiko einer Beschädigung ESD-sensitiver Teile durch abrupte Entladung. „Wir haben uns dazu entschieden, die triflex R TRC von Anfang an aus ESD-Material herzustellen, da dies in der Batteriefertigung noch häufiger gefordert wird als die Trockenreinraum-Tauglichkeit“, erklärt Matthias Meyer. „Unser Hochleistungskunststoff igumid ESD wurde mit über 10 Millionen Zyklen im hauseigenen Labor getestet und bewährt sich seit Jahren in unterschiedlichsten Anwendungen.“ Mit der triflex aus igumid ESD profitieren Kunden gleich doppelt: Sie sparen Kosten, da das Material inzwischen zum Standardprogramm gehört, und erhalten mehr Sicherheit durch ein bereits jahrelang erprobtes Material und Produkt. igus hat auch weitere ESD-Ketten standardmäßig im Programm. Ein weiteres Plus der igus Hochleistungskunststoffe: Durch integrierte Festschmierstoffe benötigen sie keinerlei Schmierfett, das im Trockenreinraum sofort aushärten würde.