In der Lebens- und Nahrungsmittelindustrie sind oftmals Druckluftmotoren im Einsatz. So etwa zum Teig rühren, Teigbahnen fördern und schneiden, in Rührwerken zur Herstellung von Fruchtsaft oder auch in Mahlwerken und Fördersystemen in der Getreideverarbeitung. Was aber sind hier die Vorteile gegenüber Elektromotoren?

Grundsätzlich lassen sich die Antriebsarten nicht Eins-zu-Eins miteinander vergleichen. Dennoch gibt es viele gute Gründe für den Einsatz eines Druckluftmotors: Einer der Hauptvorteile ist seine hohe Leistungsdichte. Je nach Ausführung hat ein Druckluftmotor nur ein Fünftel der Masse eines Elektromotors oder ein Drittel seiner Größe. Das ist vor allem für den Einsatz in handgeführten Geräten entscheidend, aber natürlich auch in Robotersystemen, bei denen sich der Antrieb mit dem Roboterarm bewegt.