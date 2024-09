Zugpferd war dabei laut Doppelmayr der weiterhin sehr starke nordamerikanische Markt. Die USA etablierten sich erneut - zum zweiten Mal in Folge - als größter Einzelmarkt. Aber auch in Österreich habe man beeindruckende Projekte umgesetzt. Beispielhaft wurde eine Gondelbahn in Tirol angeführt, die durch ihren autonomen Betrieb hervorsticht. In der Schweiz befänden sich zwei Prestige-Projekte in der Bauphase, hieß es.

In Asien sei die Seilbahn nach wie vor eine beliebte Mobilitätslösung in touristischen Destinationen, etwa in Vietnam oder in China. Bezüglich seiner "urbanen Seilbahnen" stellte Doppelmayr fest, dass man im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr zwar keine städtische Seilbahn fertiggestellt habe, verschiedenste Projekte aber im Werden seien, etwa in Mexico City. Südamerika bleibe der Spitzenreiter für urbane Mobilität mit Seilbahnen. Als ein "Leuchtturmprojekt für Europa" nannte das Unternehmen eine im Entstehen befindliche Anlage im Großraum Paris. Neben dem Bau von Bahnen ist Doppelmayr auch sehr aktiv im Betrieb und der Wartung. So wird sich das Unternehmen unter anderem um einen Cable Liner kümmern, der unter dem Namen AirTrain Newark ab 2029 am Newark Liberty International Airport (EWR) in New Jersey verkehren wird. Beim im Dezember 2023 an Land gezogenen Auftrag in den USA - 570 Mio. Dollar für den Bau, 385 Mio. Dollar für Betrieb und Wartung handelte es sich um den größten in der 130-jährigen Doppelmayr-Geschichte.