Steigende internationale Nachfrage : Doppelmayr: 200-Millionen-Euro-Investition in neues Werk

Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr plant am Standort Hohe Brücke in Wolfurt den Bau eines neuen Werkes. In den nächsten vier bis fünf Jahren sollen für mehr als 200 Millionen Euro neue Produktionshallen und ein Hochregallager entstehen. Der Ausbau soll Kapazitäten für die steigende internationale Nachfrage schaffen, es entsteht Platz für 850 Arbeitsplätze.