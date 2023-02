Im Einsatz

Für den LKW-Hersteller sägt das Unternehmen Bündel von 24 Stäben mit einem Querschnitt von 50 x 20 Millimetern und zwei abgeschrägten Kanten in 280 Millimeter lange Stücke. Jeder Zyklus umfasst zehn Schnitte und ergibt 240 Einzelteile. „Wir sind davon ausgegangen, dass jeder Schnittzyklus acht Stunden dauern würde – tatsächlich war er nach nur 3,5 Stunden abgeschlossen", so Barnes.

Als besonders vorteilhaft erweist sich hierbei das eigens für diese Baureihe entwickelte System KASTOrespond. Dieses erfasst permanent die Kräfte am Sägeband und setzt diese intelligent in Vorschubbewegungen um. Das ermöglicht einen höheren Bandvorschub und stellt gleichzeitig eine gute Schnittqualität sicher. „Außerdem kann die KASTOwin selbstständig den Besäumungsschnitt starten, wenn ein neues Bündel eingelegt wird“, ergänzt Phil Barnes. „Andere Maschinen müssen zuerst das Bündel schneiden, um die Stirnseite zu nivellieren, bevor die Stange gemessen werden kann.“ Allein dadurch spart Thomas Graham & Sons zehn Minuten Zeit pro Schnittzyklus.



„Die Maschine hält die geforderte Toleranz von plus/minus einem Millimeter problemlos ein. Neben dem legierten Stahl für diesen Auftrag bearbeiten wir auf der Säge auch andere Baustähle mit Durchmessern von zehn bis 300 Millimetern, einzeln oder in Bünden. Im Vergleich zu anderen Maschinen erledigt die KASTOwin viele dieser Aufgaben etwa in der Hälfte der Zeit", schildert Barnes.

