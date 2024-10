Im Zentrum der bahnbrechenden Neuerung und als Schnittstelle zur KI steht der AI Copilot. Ein Klick auf die kleine Schaltfläche mit drei Sternchen genügt und über ein Chat-Feld begleitet die KI den Arbeitsalltag. Die Software reagiert auf Sprach- oder Textbefehle, prüft Konstruktionen, korrigiert Fehler und passt sich den Bedürfnissen des Nutzers an. „Statt zu suchen und manuell zu konstruieren, fragt man jetzt den AI Copiloten und delegiert Aufgaben“, erklärt Zein. Materiallisten, Makros und Bauteile werden in einem Bruchteil der bisherigen Zeit erstellt und platziert. Sind in Wettbewerbsprodukten fast 30 Klicks erforderlich, um eine Materialliste zu erstellen, genügt in WSCAD der Befehl „Erstelle eine Materialliste“ – und in wenigen Sekunden ist die Liste fertig.

Auch das Platzieren von Makros ist denkbar einfach: Vier Makros auf eine neue Seite zu setzen, dauert nur 15 Sekunden, während herkömmliche Methoden dafür fünf Minuten benötigen. Möchte man die Arbeit auf Fehler überprüfen, reicht der Befehl „Finde die Fehler in diesem Projekt“. ELECTRIX AI durchsucht den Schaltplan und identifiziert Probleme wie offene Verbindungen, fehlende Zuweisungen oder Bauteile. Die Analyse dauert nur wenige Sekunden und ersetzt zeitaufwendige, manuelle Prüfungen. Antworten auf technische Fragen, wie etwa zu Drahtquerschnitten, sind ebenfalls sofort verfügbar. Die Anweisung „Gib mir einen Kupferdraht, blau, 24V DC, 64A“ genügt und schon hängt ein passendes Drahtattribut mit einem Querschnitt von 16 mm² am Mauszeiger.