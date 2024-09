Ein Regelwerk und Konfigurationsoberflächen lassen sich ohne Kenntnisse einer höheren Programmiersprache intuitiv und schnell erstellen – hier genügen Kenntnisse in der Eplan-Makrotechnologie. Diese Eplan-Makros werden dann in eBuild mit einem Regelwerk angereichert. In Folge geben Anwender dann mit der Methodik der Konfiguration die Kundenanforderungen einer Maschine oder Anlage ein. Neu in eBuild 2025 ist die Möglichkeit, die Konfiguration aus einem Internetbrowser heraus anzuwenden – unter Windows, Android oder IOS. Dem Einsatz von eBuild als Engineering-Konfigurator auf mobilen Endgeräten steht also nicht mehr im Wege.

Neben der Konfiguration ist auch das Generieren in eBuild 2025 rein Cloud-basiert möglich. Eine lokale Installation der Software Eplan ist nicht mehr notwendig. Schaltpläne können direkt über ein von eManage bereitgestelltes Eplan Projekt in die Cloud generiert werden. Per eView, dem Eplan-eigenen Viewer in der Cloud, lassen sich die Projekte und Dokumentationen auf jedem Endgerät anzeigen – sei es per Tablet, per Smartphone, per Browser und natürlich sowohl in IOS als auch Android-Umgebung. Hier lassen sich die Pläne prüfen und per Red- und Greenlining im Viewer können Änderungen ins Projekt zurückgespielt werden.