Seit den Anfangsjahren ist viel geschehen. EPLAN hat die Digitalisierung in der Elektrokonstruktion maßgeblich vorangetrieben und mitgestaltet. Von der Vorplanung über die elektro- und fluidtechnische Projektierung bis hin zur Konstruktion von Steuerungs- und Schaltanlagen oder Kabelbäumen ist die EPLAN Plattform mit 20 Sprachen bei Kunden weltweit in Einsatz. Lösungen von EPLAN werden flächendeckend in verschiedenen Ökosystemen eingesetzt – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, dem Energiesektor und der Gebäudetechnik bis hin zum Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Der digitale Zwilling, den Anwender mit Software-Lösungen von EPLAN erstellen können, ist heute nicht mehr wegzudenken. Auf dieser Basis werden die Prozesse in Engineering und Fertigung weiter teil- oder vollautomatisiert für mehr Effizienz in der Wertschöpfungskette. Und: Dies wirkt zugleich dem drängenden Fachkräftemangel entgegen. Zudem halten mehr und mehr Cloud-basierte Software und Services Einzug ins Engineering. Die Grundlage: Daten, digital und durchgängig, als Basis für „efficient engineering“, dem Unternehmensslogan von EPLAN.

Heute ist das Unternehmen EPLAN mit 68.000 Kunden, 274.000 Lizenzen und 50 Standorten weltweit ein echter Global Player und Teil von Rittal Software Systems innerhalb der weltweit agierenden Friedhelm Loh Group. „Wir waren von Anfang an getrieben von der Lei­denschaft für Innovation und Menschen. Neues zu erfinden, Lösungen besser zu machen und die Nase vor­ne zu haben – das bestimmt seit jeher die DNA von EPLAN und ist das Erfolgs­rezept für morgen“, sagte Sebastian Seitz, CEO von EPLAN, bei der Jubiläumsfeier im Nationalen Automuseum, und seine Begeisterung ist spürbar: „Eine Software zu entwickeln, die für Menschen da ist, die ihre tägliche Arbeit erleichtert und dabei auch Spaß macht – das treibt uns jeden Tag an. Wir sind dankbar, dass aus Kunden echte Fans geworden sind, die von unseren Lösungen begeistert sind. Heute und in Zukunft eröffnet uns die Zusammenarbeit von EPLAN und Rittal in der Gruppe neue Perspektiven.“



Für Markus Asch, CEO Rittal International und Rittal Software Systems, stehen diese Potenziale im Mittelpunkt: „Das Zusammenspiel von Hardware und Software auf Basis durchgängiger digitaler Daten schafft echte Werte für unsere Kunden. Sie können sämtliche Prozesse effizienter und produktiver machen. Dies schafft die entscheidenden Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden und ist unser Anspruch.“