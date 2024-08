Den langfristigen Nutzen von CyberJoin sieht Karsten Niepold von der Siemens Energy Global GmbH & Co. KG in der intelligenten Vernetzung unterschiedlicher Technologien und Disziplinen, um die Entwicklungsgeschwindigkeit einer ganzen Branche insgesamt zu erhöhen.Die bereits erzielten Ergebnisse und die kontinuierliche Arbeit an neuen Technologien zeigen, dass CyberJoin eine zentrale Rolle in der Transformation der Mobilitätsbranche spielt.

Die Initiative stärkt nicht nur die technologische Kompetenz deutscher Unternehmen, sondern trägt auch dazu bei, Mobilität auf globaler Ebene zu einem echten Motor für technischen Fortschritt zu entwickeln. Mit einem starken Netzwerk und der Unterstützung durch das Bundeswirtschaftsministerium ist CyberJoin ein hervorragendes Beispiel dafür, wie durch Kooperation über Grenzen hinweg Synergieeffekte erzielt werden.